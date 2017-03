Desporto

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, discordou hoje que se fale com agressividade dos casos de disciplina e arbitragem em Portugal, apontando Espanha como exemplo.

"Não é verdade o que dizem. Se pegarmos no 'top 5' das ligas europeias, na nossa vizinha Espanha e se nos dizem que somos agressivos a falar da disciplina ou da arbitragem, faço-vos [jornalistas] o convite a assistir àquilo que se passa imediatamente a um 'clássico' [em Espanha]", começou por argumentar, lamentando: "É evidente que estou inconformado, porque quero que as coisas sejam diferentes".

Em declarações prestadas à margem da segunda edição do fórum Football Talks, que decorre até sexta-feira no centro de congressos do Estoril, o antigo árbitro tem a noção "que as coisas podem ser melhoradas não só por quem lidera", atirando também "a responsabilidade para dirigentes, jogadores, árbitros e media".