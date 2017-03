França/Acidente

Emmanuelle Fredon, procuradora da república de Moulins, em França, disse à agência Lusa que o condutor e o proprietário da carrinha envolvida no acidente de viação em que morreram 12 portugueses em 24 demarço do ano passado devem ser julgados "até ao final do ano".

"A investigação terminou, o dossiê foi comunicado à Procuradoria da República e tudo indica que o dossiê será julgado até ao final do ano, entre setembro e dezembro", afirmou a atual responsável do Ministério Público francês na região, precisando que a investigação "terminou há alguns dias".

Antoine Jauvat, advogado do jovem motorista português, confirmou à Lusa que o julgamento deverá acontecer "no último trimestre de 2017".