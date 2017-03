Actualidade

O Banco de Portugal (BdP) disse hoje que não podia retirar a idoneidade ao então presidente do BES, Ricardo Salgado, com base em infrações tributárias, porque a lei impedia que fossem consideradas nos procedimentos do banco.

O Público noticia hoje que a administração do BdP recusou, numa reunião realizada nos primeiros dias de dezembro de 2013, retirar a idoneidade ao então presidente do Banco Espírito Santo (BES), mesmo conta a opinião dos responsáveis técnicos pela supervisão.

De acordo com aquele jornal diário, a equipa de administração liderada por Carlos Costa argumentou que não podia usar informação sobre o repatriamento de capitais e as correções fiscais do banqueiro, porque esta tinha sido obtida de forma privilegiada, enquanto os técnicos contra-argumentavam que os dados de que dispunham lhes foram facultados pelo próprio Ricardo Salgado.