O argelino Brahimi e o brasileiro Soares, fisicamente limitados, falharam hoje o treino do FC Porto, no Olival, que voltou a contar com o espanhol Marcano, embora condicionado, e sete 'bês'.

De acordo com a nota publicada no sítio dos 'dragões', o defesa Iván Marcano, a recuperar de uma mialgia de esforço, evoluiu para treino condicionado, com presença no relvado e no ginásio, tal como Brahimi, com queixas de uma contusão no pé.

De fora das contas do treinador Nuno Espírito Santo na sessão desta manhã, no Centro de Treinos do Olival, também esteve o goleador brasileiro Soares, que se limitou a efetuar tratamento em consequência de uma contusão num joelho.