Londres/Atentado

O antigo Presidente dos Estados Unidos Barack Obama prestou hoje homenagem às vítimas do atentado perpetrado na quarta-feira perto do parlamento em Londres, sublinhando a "força e a tenacidade" do Reino Unido.

"Os meus pensamentos vão para as vítimas e suas famílias em Londres", escreveu Barack Obama num 'tweet'.

"Nenhum ato terrorista poderá abalar a força e a tenacidade do nosso aliado britânico", acrescentou o antigo presidente democrata, muito discreto desde a sua saída da Casa Branca em 20 de janeiro.