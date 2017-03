Actualidade

O líder do PSD, Pedro Passos Coelho, defendeu hoje que o orçamento atual para a área da Cultura é "ligeiramente menor" do que durante o seu executivo, quando "as dificuldades financeiras eram imensas".

Num colóquio sobre Cultura e Património, organizado pelo grupo parlamentar do PSD na Assembleia da República, Passos Coelho disse que se vive na área da cultura, como noutras, "uma ideia de artificialismo".

"De que temos muito mais dinheiro quando não temos, de que se dá muito mais importância quando não dá. Esse artificialismo vive de tentativas de ocultação e rescrição da história e muitas vezes de mentiras, quando não de falta de vergonha", afirmou.