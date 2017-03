Actualidade

O presidente do Sindicato de Jogadores, Joaquim Evangelista, apelou hoje a um consenso na futura aprovação da revisão do Regime Jurídico do Contrato de Trabalho do praticante desportivo, atualmente em discussão na Assembleia da República.

Em declarações à margem do ciclo de conferências Football Talks, que decorre até sexta-feira no Centro de Congressos do Estoril, o líder sindical espera que as alterações tragam um maior equilíbrio nas relações laborais no futebol profissional.

"O que manifestámos na Assembleia da República é que seja um diploma consensual, em que os jogadores e os clubes se revejam e que não seja um diploma que divida. Desse ponto de vista, acho que estão reunidas as condições para que a lei seja alterada com sucesso", afirmou o dirigente à Lusa.