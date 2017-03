Actualidade

O navio reabastecedor Bérrio largou hoje da Base Naval de Lisboa para apoiar logisticamente a fragata Álvares Cabral na zona do Golfo da Guiné, transportando 50 fuzileiros para treino e cooperação com Cabo Verde e São Tomé e Príncipe.

Com capacidade para reabastecer 2.350 milhões de litros de combustível, até 300 toneladas de água e 100 toneladas de mantimentos, o navio da Marinha Portuguesa esteve durante a manhã nos últimos preparativos para uma missão de cerca de dois meses - 47 dias, concretamente - no âmbito da iniciativa Mar Aberto, na região do Golfo da Guiné.

Em declarações aos jornalistas a bordo do Bérrio - e antes de deixar umas palavras à tripulação - o comandante naval, vice-almirante Gouveia e Melo explicou que a Marinha Portuguesa tem a fragata Álvares Cabral no Golfo da Guiné, "a apoiar a segurança marítima na região, uma vez que é uma área de alguma instabilidade em termos de segurança marítima".