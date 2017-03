arte

A ARCOlisboa - Feira Internacional de Arte Contemporânea de Lisboa regressa à capital portuguesa em segunda edição com 50 galerias portuguesas e estrangeiras, de 18 a 21 de maio, na Cordoaria Nacional, anunciou hoje a organização.

Organizada pela Feira de Madrid (IFEMA), responsável pela ARCOmadrid, o certame irá reunir, no Programa Geral, meia centena de galerias selecionadas pelo Comité Organizador, após a análise de todos os projetos recebidos.

Contará com representação de galerias de Lisboa, como Cristina Guerra, Pedro Cera, Vera Cortês, e, do Porto, como Murias Centeno, Quadrado Azul - ambas com sede também na capital -, Fernando Santos ou Pedro Oliveira, e outros projetos de Braga, como Mario Sequeira, e dos Açores, Fonseca Macedo.