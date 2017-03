CGD

O porta-voz do CDS-PP, João Almeida, criticou hoje a emissão de dívida obrigacionista da Caixa Geral de Depósitos (CGD), argumentando que mostra que a recapitalização já custa aos portugueses, com juros superiores e rendas a "fundos abutres".

"Esta emissão é muito pior do que aquela que foi feita pelo Governo anterior, é incoerente com tudo aquilo que os partidos que suportam este Governo sempre disseram e prova que o plano de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos foi vendido como grande sucesso mas, pouco tempo depois da sua aprovação em Bruxelas, já começa a custar muito aos portugueses", afirmou João Almeida aos jornalistas no parlamento.

O porta-voz centrista considerou que esta emissão vai "agravar os resultados da Caixa Geral de Depósitos, vai reduzir a receita do Estado e vai dar rendas a fundos privados internacionais, coisa que não acontecia no passado com a Caixa".