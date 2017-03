Bebé Carreira

Mickael Carreira e Laura Figueiredo já são pais pela primeira vez. A bebé, a quem foi dado o nome de Beatriz, nasceu no dia 22 deste mês, conforme avançou ontem no seu blogue, Eu, Cláudio, o cronista social Cláudio Ramos.

«Chegou a Primavera e com ela a primeira neta de Tony Carreira. Pelo menos é isso que me contam. A primeira filha de Mickael Carreira e da apresentadora Laura Figueiredo terá nascido ontem ao final do dia em Lisboa, de cesariana e “cheia de saúde” com 2.230kg», escreveu o rosto da SIC Caras. Igualmente nas redes sociais, o casal expressou a sua felicidade extrema. «A nossa Beatriz já nasceu! Estamos tão felizes! Ela está bem, graças a Deus, e queríamos partilhar convosco este momento tão especial. Obrigado a todos, do fundo do coração, por todo o carinho que nos deram nos últimos meses!». O cantor e a beldade televisiva estão juntos desde há cerca de três anos.