Autárquicas

O primeiro-ministro recebe na segunda-feira e na quarta-feira, em São Bento, os partidos com representação parlamentar antes de marcar uma data para a realização das próximas eleições autárquicas, disse à agência Lusa fonte oficial do executivo.

As audiências com os partidos com representação parlamentar (PSD, PS, Bloco de Esquerda, CDS-PP, PCP, Os Verdes e PAN) são interrompidas por um dia, na terça-feira, em virtude da visita oficial que o primeiro-ministro vai realizar à Região Autónoma da Madeira.

Pela parte do executivo, de acordo com a mesma fonte, a intenção do Governo, a quem cabe a marcação do dia das eleições autárquicas, "é escolher a data que reunir o maior consenso possível" entre as diferentes forças políticas.