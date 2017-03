televisão

A Ucrânia rejeitou hoje que a representante russa participe no festival Eurovisão via satélite, ao vivo e a partir de Moscovo, após a proibição da sua entrada em território ucraniano, local onde se realizada o concurso.

"A transmissão da participação de Ioulia Samoilova (no festival Eurovisão) por canais ucranianos viola as leis da Ucrânia na mesma medida que a sua entrada" no país, disse o vice-primeiro-ministro da Ucrânia, Viacheslav Kirilenko, no Twitter.

O Festival Eurovisão da Canção vai acontecer no dia 13 de maio, na Ucrânia.