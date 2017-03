CGD

O secretário de Estado do Tesouro, Álvaro Novo, respondeu hoje a críticas sobre o custo da colocação da dívida da CGD afirmando que o banco público conseguiu uma "taxa melhor" do que o Banco Popular de Espanha.

"Foi de facto nos 10,75% mas este valor é inferior aos 12% que o Banco Popular de Espanha, que tem um `rating´ melhor que a CGD, conseguiu, e essa é que é verdadeiramente a comparação que devemos fazer, porque é banco com banco que estamos a comparar, irem ao mercado, através de investidores privados", declarou.

O secretário de Estado, que tomou posse em dezembro e interveio hoje pela primeira vez no parlamento, respondia ao deputado do CDS-PP João Almeida, no debate de urgência promovido pelo PCP sobre a questão da dívida pública.