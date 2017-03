Grécia

As negociações sobre uma participação financeira do Fundo Monetário Internacional (FMI) no resgate à Grécia registaram progressos, mas ainda há caminho a percorrer, afirmou hoje um porta-voz do FMI.

As conversações têm decorrido em Bruxelas entre representantes da Grécia, da zona euro e do FMI sobre as reformas essenciais, como a do sistema de pensões e do mercado de trabalho, indicou Gerry Rice, porta-voz da instituição.

"Foram registados progressos mas ainda há algum trabalho a fazer para superar as divergências", insistiu, sem apontar qualquer data para um eventual acordo.