O secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, manifestou-se hoje contra a caducidade do contrato coletivo dos trabalhadores do subsistema de saúde dos bancários (SAMS), pedida pela entidade patronal, o Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas (SBSI).

"De um lado, temos os trabalhadores [a ´plataforma' sindical, ligada à CGTP] a solicitar reuniões e temos, do outro lado, uma entidade patronal [o sindicato da UGT] a recusar reuniões e a dizer que não há diálogo", criticou o líder sindical numa concentração realizada junto do Ministério do Trabalho em Lisboa.

Arménio Carlos criticou a posição assumida pelo SBSI, enquanto entidade patronal, que vai contra o que os sindicatos têm defendido, a contratação coletiva.