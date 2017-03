Actualidade

Um idoso de 61 anos de idade morreu atacado por "um jovem possuído por espíritos malignos" durante um tratamento num curandeiro em Chitobe, no centro de Moçambique, disse hoje a polícia à Lusa.

O idoso foi morto à paulada por um jovem de 31 anos, com quem estava internado num compartimento da casa de um curandeiro para tratamentos, "depois de uma falha no diagnóstico de uma doença psiquiátrica, quando ficou possuído e começou com convulsões", segundo Elsidia Filipe, porta-voz do comando da Polícia de Manica.

"Esta ação ocorreu quando as partes envolvidas neste caso criminal estavam num curandeiro na condição de doentes" precisou Elsidia Filipe, que manifestou preocupação com a onda crescente de mortes de pacientes nos consultórios de curandeiros.