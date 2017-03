Terrorismo

Marroquino detido por apoio ao Estado Islâmico interrogado em Portugal

Um arguido marroquino, detido na Alemanha e entregue às autoridades portuguesas, vai ser hoje interrogado por um juiz de instrução por suspeitas de adesão e apoio à organização terrorista internacional Estado Islâmico e recrutamento e financiamento ao terrorismo. Segundo a Polícia Judiciária, o cidadão marroquino tem 63 anos, residiu na zona de Aveiro e foi detido na Alemanha no âmbito de um Mandado de Detenção Europeu (MDE) emitido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal. Fonte policial disse à Lusa que o detido chama-se Abdel Tazi. A Procuradoria-Geral da República adianta que o DCIAP está a investigar a “prática de crimes de adesão e apoio a organização terrorista internacional (Daesh-ISIS) e recrutamento e financiamento ao terrorismo”. A PJ, através da Unidade Nacional Contra Terrorismo, desenvolveu uma investigação, desde 2015, na qual colheu indícios que ligam dois homens, de nacionalidade estrangeira, ao terrorismo internacional, um dos quais foi agora detido e vai ser hoje interrogado por um juiz para aplicação das medidas de coação. O outro homem, que também residia na zona de Aveiro, foi detido em novembro em França por suspeitas de terrorismo, juntamente com outros seis, e tinha autorização de residência em Portugal desde 2014. O homem de 63 anos vai ser ainda hoje sujeito a interrogatório judicial no Tribunal Central de Investigação e Ação Penal (TCIC).