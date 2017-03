Actualidade

Cientistas de uma universidade australiana descobriram um passo da regeneração das células que poderá levar ao desenvolvimento de um medicamento anti-envelhecimento, que será crucial para os astronautas em viagens espaciais longas.

Num estudo publicado hoje na revista Science, aponta-se o metabolito NAD+, que está presente em todas as células do corpo, como regulador do processo que controla a reparação do ADN, a composição genética dos seres vivos.

Usando ratos, os investigadores reforçaram a capacidade deste metabolito e melhoraram a capacidade de as células repararem os estragos feitos ao ADN por exposição a radiação ou envelhecimento.