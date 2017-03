Actualidade

O Sporting vai receber o Benfica a 22 de abril, em jogo da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, anunciou hoje a Liga de clubes.

O último 'clássico' da temporada tem início marcado para as 20:30 de sábado, dia 22 de abril.

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional anunciou hoje os horários da 28.ª à 33.ª e penúltima jornada da I Liga, destacando-se ainda a visita do FC Porto, atual segundo do campeonato, a um ponto do Benfica, ao terreno do Sporting de Braga, quarto, da 29.ª ronda, marcada para 15 de abril, às 20:30.