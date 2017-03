BES

O governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, disse hoje no parlamento que o antigo presidente do BES, Ricardo Salgado, sabia que o supervisor queria que ele deixasse o cargo, tendo até pedido pareceres jurídicos que defendiam a sua idoneidade.

"O Dr. Ricardo Salgado sabia que havia pressão para que ele saísse. Não precisava que ninguém lhe dissesse", afirmou Carlos Costa durante a sua audição na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa (COFMA).

E acrescentou: "Até na troca de informação que foi disponibilizada à CPI [comissão parlamentar de inquérito ao BES], com autorização do Dr. Ricardo Salgado, isso é visível".