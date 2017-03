Actualidade

O novo museu de Gdansk (norte da Polónia) sobre a II Guerra Mundial abriu hoje ao público apesar da oposição do Governo polaco, que considera o seu conteúdo insuficientemente patriótico.

"Com este museu pretendemos abrir um debate na Polónia sobre a nossa própria história, e em simultâneo servir de lição de história para os visitantes estrangeiros", disse o diretor do centro, Pawel Machcewicz, que nos últimos meses se envolveu num contencioso com o executivo para garantir a abertura das instalações com os conteúdos originalmente planeados.

O Ministério da Cultura polaco criticou a vertente pouco patriótica do Museu, por não demonstrar o sofrimento que a II Guerra Mundial provocou na Polónia ao optar por um contexto mais global na narração do conflito, e tinha sugerido alterações ao seu conteúdo.