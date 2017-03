Actualidade

O Prémio Linguagem Simples da Associação Acesso Cultura foi hoje atribuído, em Lisboa, a um texto de divulgação do Teatro Maria Matos sobre o espetáculo "A caminhada de elefantes", de Inês Barahona e Miguel Fragata, anunciou a organização.

De acordo com a associação, que anunciou o vencedor numa cerimónia realizada no Padrão dos Descobrimentos, ao novo prémio, lançado este ano para incentivar boas práticas na comunicação escrita, concorreram 19 candidaturas de sete entidades do país.

Também foi entregue uma menção honrosa ao Museu de Évora pelo texto "Megalitismo em Évora", colocado num painel na exposição permanente do museu.