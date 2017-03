Novo Banco

O governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, revelou hoje no parlamento que prosseguem as negociações exclusivas com o fundo norte-americano Lone Star para a venda do Novo Banco, realçando a complexidade do processo.

"É uma matéria neste momento confidencial. Entrámos no período de negociações exclusivas, que continuam, porque se tratam de contratos muito complexos que exigem a intervenção de muitos técnicos quer do lado do Banco de Portugal, quer do lado do comprador", afirmou Carlos Costa, depois de questionado sobre o processo de venda do Novo Banco.

O governador falava durante a sua audição na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa (COFMA), mostrando confiança no sucesso desta operação.