Actualidade

O Ministério do Ambiente vai remover as 230 mil toneladas de resíduos perigosos que estima terem sido depositadas entre 2001 e 2002 nas minas de São Pedro da Cova, em Gondomar, divulgou hoje a tutela.

Até ao momento foram já retiradas 105 mil toneladas de resíduos perigosos, estimando a tutela que faltem ainda cerca de 125 mil toneladas, para o que anunciou hoje que vai disponibilizar 10 milhões de euros.

No total são 230 mil as toneladas de resíduos perigosos depositados nas minas de São Pedro da Cova, número que mais que duplica as 88 mil toneladas avançadas ao longo dos anos ou as 105.600 toneladas inscritas no caderno de encargos do concurso público feito com vista à primeira remoção que decorreu entre 2014 e 2015.