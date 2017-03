Autárquicas

O líder do PSD, Pedro Passos Coelho, afirmou hoje que o partido vai disputar as próximas eleições autárquicas "para ganhar" e manifestou a convicção de que esse resultado também é possível em Lisboa.

"Partimos para estas eleições como quem está a disputar as eleições para as ganhar, não alterámos o nosso objetivo", assegurou Passos Coelho na sua intervenção inicial no Conselho Nacional, hoje aberta à comunicação social, ao contrário do que é habitual.

Num discurso de cerca de 45 minutos, o líder do PSD deixou as autárquicas para o fim e fez questão de dizer que desde "o concelho mais pequeno ao concelho de maior dimensão urbana", o PSD fez escolhas para ganhar.