BES

O governador do Banco de Portugal garantiu na quinta-feira que o supervisor recorreu aos meios legais que tinha à disposição no âmbito do caso BES, realçando que com a informação agora conhecida é fácil criticar a sua atuação.

"Em todos os momentos, o BdP fez uso empenhado e atento dos recursos permitidos pela lei. À luz do que hoje se sabe, é fácil acusar o BdP de poder ter atuado de outra forma", afirmou Carlos Costa durante a sua audição na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa (COFMA).

"A supervisão merece o reconhecimento que agiu sempre de modo diligente", considerou, depois de ter sido alvo de várias críticas por parte de alguns grupos parlamentares relativamente à atuação considerada tardia para evitar o colapso do Banco Espírito Santo (BES).