Autárquicas

A vice-presidente do PSD Teresa Leal Coelho manifestou-se hoje convicta de que "dentro de meses" será presidente da Câmara de Lisboa, dizendo querer uma cidade "não apenas bonita" mas para os que vivem na capital.

Em declarações aos jornalistas a meio do Conselho Nacional do PSD - e depois de ter já falado aos conselheiros - a deputada do PSD disse que apresentará "oportunamente" uma equipa de pessoas que querem "servir a política e a cidade" e que já recebeu o programa eleitoral elaborado pelo antigo secretário de Estado José Eduardo Martins.