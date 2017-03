Actualidade

As autoridades do Japão anunciaram hoje o abate de cerca de 220 mil aves no nordeste do país devido a um surto de gripe aviária, depois de o vírus ter reaparecido no final do ano passado.

O novo surto foi detetado na prefeitura de Miyagi na sequência de análises a uma centena de galinhas que morreram ao longo da semana, com os resultados a confirmarem a presença da estirpe H5.

As autoridades regionais começaram a abater hoje as aves, com a ajuda das Forças de Autodefesa (exército), num processo que vai durar até domingo.