Actualidade

As sanções internacionais impostas à Coreia do Norte estão a afetar gravemente as atividades de ajuda humanitária, indica um relatório coordenado pelas Nações Unidas, apresentado na quinta-feira.

O relatório, intitulado "Necessidades e Prioridades", elaborado por um grupo de agências da ONU e organizações não-governamentais internacionais, sustenta que as sanções estão inadvertidamente a dificultar as operações legítimas no terreno e têm contribuído indiretamente para um "declínio radical" dos donativos, de que muito carecem milhões de mulheres e crianças norte-coreanas.

O documento aponta que a crónica insegurança alimentar e desnutrição infantil continuam a aumentar na Coreia do Norte, que figura na 98.ª posição do 'ranking' de 118 países do Índice Global da Fome de 2016.