Actualidade

Um líder do Exército de Libertação Nacional (ELN), a última guerrilha ativa na Colômbia, foi abatido numa operação das forças de segurança, anunciou na quinta-feira o Presidente colombiana, Juan Manuel Santos.

"Felicito as nossas forças públicas por terem neutralizado Alvaro Gelves Ortega, aliás Jairo, primeiro líder da frente Jose Antonio Galan do ELN", escreveu o chefe de Estado colombiano no Twitter.

Durante a operação, no norte da Colômbia, foi ainda morto o guarda-costas de Ortega, de acordo com um 'tweet' publicado pelo general Jorge Nieto, diretor da Polícia Nacional da Colômbia.