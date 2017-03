Actualidade

Uma jornalista de 54 anos foi morta a tiro na quinta-feira em Chihuahua, no norte do México, elevando para três o número de repórteres assassinados desde o início de março no país, anunciou a polícia.

Miroslava Breach Velducea, que trabalhava para os jornais La Jornada e Norte de Juarez, foi encontrada sem vida "com múltiplos ferimentos de bala", no interior da sua viatura, pouco antes das 07:00 de quinta-feira (13:00 em Lisboa), indicou a polícia, em comunicado divulgado no mesmo dia.

Os presumíveis autores do assassínio puseram-se em fuga.