Actualidade

O arquiteto Eduardo Souto de Moura vai receber hoje, na Casa da Arquitetura - Acquario Romano, em Roma, o Piranesi Prix de Rome 2017, um prémio de carreira atribuído pela Academia Adrianea de Arquitetura e Arqueologia Onlus.

O galardão é atribuído pelo comité do Piranesi Prix de Rome, em colaboração com a Ordem dos Arquitetos, Paisagistas e Conservadores de Roma, e o Polo de Mantova do Politécnico de Milão. O vencedor desta edição foi anunciado em novembro do ano passado.

Contactada pela agência Lusa, fonte da Academia confirmou que Eduardo Souto de Moura irá receber o galardão às 16:00 locais (15:00 em Portugal Continental e Madeira), numa cerimónia na Casa da Arquitetura - Acquario Romano, onde fará uma intervenção sobre os momentos mais importantes da sua carreira, iniciada nos anos de 1980.