O DJ e compositor norte-americano Jeff Mills lança hoje o disco "Planets", que parte de uma gravação ao vivo com a Orquestra Sinfónica do Porto na Casa da Música.

"Este é um dos projetos da minha vida, não o projeto da minha vida. Agora que vamos lançar o disco, estamos num ponto em que 'Planets' não tem fim. Com cada descoberta significativa nos planetas, temos de voltar atrás e mexer na composição. Se for como quero, este projeto vai perdurar muito tempo para lá da minha morte, com alguém a continuar o nosso trabalho consoante o avanço do conhecimento humano", contou à Lusa o produtor, compositor e DJ norte-americano no momento do anúncio da data de publicação do registo.

Com o compositor francês Sylvain Griotto a cargo dos arranjos para orquestra, a peça é uma "revisitação" da obra homónima de Gustav Holst que Jeff Mills tem vindo a desenvolver desde 2005 a partir do desenvolvimento do conhecimento humano sobre os planetas da Via Láctea.