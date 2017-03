Londres/Atentado

A polícia britânica prendeu mais duas pessoas na sequência das investigações sobre o ataque contra o parlamento ocorrido na quarta-feira, anunciaram hoje as autoridades do Reino Unido.

Trata-se de duas detenções "significativas" efetuadas durante a noite, segundo referiu o chefe da polícia antiterrorista, Mark Rowley, em declarações aos jornalistas.

De acordo com as autoridades, o autor do atentado, inicialmente identificado como Khalid Massod, chama-se Adrian Russell.