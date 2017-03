Actualidade

O livro "As Histórias do Trofi", que reúne contos sobre instituições como os bombeiros ou a Cruz Vermelha, bem como abordagens ao bullying ou à deficiência, será distribuído gratuitamente por milhares de crianças da Trofa, indicaram hoje os responsáveis.

"Criou-se um enredo em torno das personagens, em torno do Trofi, e esta é a forma de chegarmos às crianças e delas a irmãos e pais com histórias que contêm mensagens", disse à agência Lusa João Pedro Costa, presidente do Clube Slotcar da Trofa, coletividade responsável por esta iniciativa e que onde o Trofi, um jovem tigre peludo e sorridente, vive.

O livro, que é apresentado sábado no Espaço Cultural da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Trofa às 11:00, será distribuído a partir de segunda-feira e ao longo do mês de abril nos jardins-de-infância e escolas de ensino básico públicas e privadas da Trofa, distrito do Porto, por crianças com idades entre os 03 e os 10 anos.