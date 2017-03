Londres/Atentado

A Polícia de Segurança Pública (PSP) anunciou hoje a implementação de medidas adicionais de segurança no jogo entre Portugal e Hungria, no sábado, de qualificação para o Mundial de futebol de 2018, na sequência dos atentados de Londres.

"Vão ser tomadas medidas adicionais, no interior do estádio", afirmou o subintendente da PSP Pedro Pinho, na conferência de imprensa de apresentação do dispositivo policial para o embate entre a equipa das 'quinas', campeã da Europa, e a Hungria.

A seleção portuguesa, segunda classificada no Grupo B, com nove pontos, menos três do que a Suíça, recebe a Hungria, terceira com sete, no sábado, a partir das 19:45, num encontro que vai ser arbitrado pelo polaco Szymon Marciniak.