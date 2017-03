Actualidade

Quatro corpos foram hoje encontrados na freguesia de São Veríssimo, no concelho de Barcelos e as autoridades detiveram um suspeito de homicídio disse à Lusa fonte dos bombeiros locais e da GNR.

Segundo a GNR, trata-se de três mulheres e um homem e o suspeito tem cerca de 60 anos.

De acordo com a edição 'online' do Jornal de Notícias, quatro corpos foram hoje encontrados em três casas diferentes e na via pública na freguesia de São Veríssimo.