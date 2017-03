OE2016

O PS considerou hoje que o valor do défice em 2,1% em 2016 representa "uma bofetada sem mão" a analistas e decisores políticos externos e uma "vitória" do Governo em relação aos "maus agoiros" da oposição interna.

Esta posição foi transmitida em conferência de imprensa pelo líder parlamentar do PS, Carlos César, depois de o Instituto Nacional de Estatística (INE) ter divulgado que o défice orçamental ficou nos 2,1% do PIB no ano passado, em linha com o previsto pelo Governo e um valor que abre caminho ao fim do Procedimento por Défices Excessivos (PDE).

Perante os jornalistas, o presidente do PS congratulou-se com os "resultados excecionais da gestão orçamental" do Governo, tanto mais que essa meta foi num difícil "enquadramento externo e da economia portuguesa".