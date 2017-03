Actualidade

Um concerto de Mário Laginha, uma encenação dos Artistas Unidos, uma coreografia de Vera Mantero e uma 'performance' artística num jardim constam da temporada da Culturgest, entre abril e agosto, anunciada pela fundação, em Lisboa.

Entre dança, teatro, música, cinema, conferências, oficinas, a programação apresenta cerca de duas dezenas de propostas culturais que se estendem até ao pino do verão.

Em abril destaca-se a atuação do pianista Mário Laginha em formato trio, no dia 19, com o contrabaixista Bernardo Moreira e o baterista Alexandre Frazão. Será um momento de apresentação de composições novas ainda antes de o pianista as gravar, tal como aconteceu com alguns dos discos anteriores, como "Canções e Fugas" e "Terra Seca".