Actualidade

As quatro vítimas mortais hoje encontradas em São Veríssimo, concelho de Barcelos, foram esfaqueadas e uma delas foi encontrada na via pública, enquanto as outras três estavam em duas casas, disse à Lusa fonte da GNR.

Segundo uma fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), as vítimas são um casal entre os 75 e os 80 anos, uma idosa com perto de 65 anos e uma grávida com cerca de 30 anos.

A fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) referiu que o casal foi encontrado dentro de uma residência e a grávida numa outra habitação. Uma terceira mulher foi encontrada na rua.