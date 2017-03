CGD

O BE manifestou-se hoje contra a emissão de dívida de obrigações realizada na quinta-feira pela Caixa Geral de Depósitos (CGD), considerando que foi "uma má emissão" e defendendo que a segunda operação do género não se realize.

"Queremos dizer que nos opomos a esta emissão, entendemos que é má para os interesses da Caixa, apenas cumpre um capricho da Comissão Europeia, contra os interesses da Caixa e contra os interesses do país", afirmou a deputada do BE Mariana Mortágua, em declarações aos jornalistas no parlamento.

A CGD realizou na quinta-feira uma emissão de obrigações perpétuas de 500 milhões de euros a uma taxa de 10,75%.