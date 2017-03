Actualidade

O presidente da Associação Portuguesa de Cronobiologia e Medicina do Sono aconselhou hoje as pessoas a anteciparem lentamente a mudança da hora, deitando-se um pouco mais cedo, para minimizar "os prejuízos" que esta alteração causa no organismo.

Nas vésperas da mudança para o horário de verão, que acontece na madrugada do próximo domingo, Miguel Meira e Cruz alerta que "desafiar o tempo interno é um risco real para a saúde" e aponta algumas formas de o minimizar.

"Apesar da solução para os problemas decorrentes da mudança da hora estar unicamente na abolição desta medida, é possível minimizar alguns dos efeitos assumindo alguns cuidados", defende Miguel Meira e Cruz num comunicado enviado à agência Lusa.