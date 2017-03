Actualidade

A escultura do Arcanjo São Miguel, derrubada por um visitante no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, em novembro do ano passado, vai voltar a ser exibida ao público a 20 de maio, revelou hoje fonte da instituição.

Contactada pela agência Lusa sobre a escultura, fonte do gabinete de comunicação do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA) indicou que, "após a realização de exames técnicos, a escultura começou na quinta-feira a ser restaurada por especialistas do museu".

De acordo com a mesma fonte, os exames técnicos foram realizados no Laboratório José de Figueiredo, e "o diagnóstico técnico mostra que os danos causados pela queda foram limitados".