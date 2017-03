Actualidade

O realizador Miguel Gonçalves Mendes está a finalizar um documentário sobre e com o ensaísta Eduardo Lourenço, intitulado "O labirinto da saudade", que deverá estrear-se nos cinemas depois do verão, disse à agência Lusa o produtor Vasco Sequeira.

"O Labirinto da Saudade - Psicanálise Mítica do Destino Português", o ensaio que Eduardo Lourenço publicou em 1978, dá o mote para este documentário ambicioso, como descreveu o produtor, cuja rodagem decorreu maioritariamente no Buçaco e em Curia, e que será concluída no final de março.

"É o grande escritor português. Não temos mais ninguém como ele. Não há mais ninguém com a força dele", disse Vasco Sequeira, produtor de 38 anos que convidou Miguel Gonçalves Mendes para assumir a realização do filme.