Actualidade

A banda portuguesa Os Azeitonas estreia-se ao vivo em Macau, em abril, integrada nas comemorações do 25 de Abril de 1974, naquele território sob administração chinesa, no âmbito da digressão que iniciaram em fevereiro, foi hoje anunciado.

"Este será mais um ano a percorrer o país de norte a sul, com passagens por palcos tão diversos como a Semana Académica da Covilhã, a estreia no Centro Cultural Olga Cadaval (Sintra) ou no Cine Teatro Garrett (Póvoa de Varzim), na Casa da Música (Porto) ou no CCB (Lisboa). 2017 marca a estreia da banda em Macau, integrando o programa das Comemorações do 25 de Abril", refere a editora discográfica Warner Music, num comunicado hoje divulgado.

A banda, cujo mais recente álbum "AZ" data de 2013, está a preparar um novo disco, "previsto para o final deste ano".