UGT

A central sindical UGT define a partir de sábado as orientações a seguir nos próximos quatro anos pelos seus 49 sindicatos, sete federações e 458.000 associados no XIII congresso que se realiza no Porto.

De acordo com o relatório de atividades que será apresentado aos 778 congressistas, a UGT conta agora com mais uma federação mas perdeu 20.000 associados no último quadriénio.

Segundo o documento, a que a Lusa teve acesso, houve um crescimento global da sindicalização na administração pública, mas um decréscimo em quase todos os outros setores, devido ao agravamento do desemprego.