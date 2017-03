Actualidade

O suspeito pelos quatro homicídios cometidos "com arma branca" na freguesia de São Veríssimo, em Barcelos, já confessou o crime, disse hoje o comandante do destacamento da GNR de Barcelos.

"Já foi identificado o autor confesso dos crimes", disse no local o comandante Adelino Silva, acrescentando que "os homicídios foram com arma branca através de ataque à zona do pescoço das vítimas".

Quatro corpos foram hoje encontrados na freguesia de São Veríssimo.