OE2016

O BE defendeu hoje que a redução do défice para 2,1% é "um número para Bruxelas ver" e foi conseguida à custa de cortes no investimento público.

"Um défice de 2,1%, abaixo do que é a regra genérica de Bruxelas que são 3%, abaixo do que estava previsto pelo Governo no Orçamento do Estado, não é mais do que uma meta para satisfazer um capricho da Comissão Europeia e para Bruxelas ver", criticou a deputada do BE Mariana Mortágua, em declarações aos jornalistas no parlamento.

O défice orçamental ficou nos 2,1% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2016, em linha com o previsto pelo Governo e um valor que abre caminho ao fim do Procedimento por Défices Excessivos (PDE), divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).