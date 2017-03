Actualidade

A Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (IFRC) pediu hoje 12,8 milhões de euros para ajudar nos próximos nove meses 320.000 pessoas em risco de fome devido à seca na Etiópia.

"As informações que estamos a receber dos nossos colegas da Cruz Vermelha na Etiópia são extremamente preocupantes, sobretudo as que vêm do sul e do sudeste do país", declarou a diretora para África da IFRC, Fatoumata Nafo-Traoré.

"O gado morre, as fontes de água secam e os níveis de má nutrição crescem", adiantou.